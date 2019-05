Onstuimig beursdebuut voor Uber

Uber Technologies, het bedrijf achter taxidienst Uber, heeft een tumultueus beursdebuut gemaakt in New York. Het aandeel had een introductieprijs van 45 dollar, maar opende bijna zeven procent lager met een koers van 42 dollar. Een paar uur later krabbelde de koers iets op naar ruim 44 dollar.

Ondanks de rode cijfers bij het debuut vanmiddag, is de beursgang een teken dat Uber het ver heeft geschopt. Opgericht in 2009 als taxidienst in San Francisco is het nu een wereldwijd transportplatform met 91 miljoen maandelijkse gebruikers in 63 landen.

Verliesgevend en zeer ambitieus

Volgens Uber is dit pas het begin. Zo schrijft topman Dara Khosrowhahi dat Uber nog maar op 1 procent zit van wat het wil bereiken. Het bedrijf wil volgens hem de hele wereld in beweging zetten.

In het toekomstbeeld van Uber hebben klanten geen auto meer, maar kunnen ze al hun reizen met het bedrijf maken. Naast de taxidienst wil Uber met e-bikes en e-scooters klanten meer bewegingsvrijheid bieden. Ook investeert het bedrijf samen met Toyota fors in zelfrijdende auto's en in 2023 wil Uber een taxi-dronedienst in Los Angeles lanceren.

Al deze plannen passen in de strategie van Uber om een revolutie teweeg te brengen wat betreft de mobiliteit van hun klanten. Het openbaar vervoer ziet Uber dan ook als een directe concurrent. Verder wil Uber nog meer inzetten op het verder ontwikkelen van de maaltijdbezorgdienst Uber Eats en Uber Freight, een app voor vrachttransport.

Meer dan 10 miljard dollar verlies

Het zijn flinke verkooppraatjes die goed passen bij het bedrijf. Uber heeft altijd grote ambities gehad en is overeind gebleven ondanks meer dan 10 miljard dollar verlies in de laatste drie jaar. Uber heeft steeds opnieuw investeerders gevonden die geld in het bedrijf steken.

Niet iedereen is enthousiast. Veel analisten vragen zich af hoe haalbaar de plannen van Uber zijn. De waarde van het bedrijf wordt nu geschat op 82 miljard dollar. Hoewel dit een enorm bedrag is, is het toch aanzienlijk minder dan de 120 miljard die vorig jaar rondging.

Uber heeft nogal wat problemen met wet- en regelgeving in verschillende landen en ligt constant overhoop met zijn chauffeurs. Het bedrijf ziet zijn chauffeurs als zzp'ers en niet als werknemers, hierdoor hebben chauffeurs veel minder rechten. Om daar aandacht voor te vragen hebben chauffeurs in aanloop naar de beursgang in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië gisteren gestaakt. Ook vinden ze dat ze te weinig verdienen.

Toch lijkt het er niet op dat de chauffeurs profiteren van de opbrengst van de beursgang, al is drie procent van de aandelen wel gereserveerd voor chauffeurs.

Lance Armstrong en Beyoncé

Degene die vooral aan deze beursgang zullen verdienen, zijn grote bedrijven, zoals Google en SoftBank, en rijke investeerders als Jeff Bezos. De Amazon-oprichter heeft volgens The Information door de beursgang een aandelenpakket van 400 miljoen dollar.

De aandelen van oprichter en oud-CEO Travis Kalanick zijn meer dan 5 miljard dollar waard geworden. Ook Lance Armstrong en Beyoncé hebben aandelen.