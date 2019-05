Passagiers Noors ongeluksschip eisen tien miljoen dollar van rederij

Passagiers van het Noorse schip Viking Sky, dat eind maart in een zware storm bijna stuurloos op de Noorse kust knalde, eisen tien miljoen dollar schadevergoeding van de rederij. Volgens de passagiers is de kapitein van het schip willens en wetens doorgevaren, ondanks de waarschuwingen voor de storm.

Het cruiseschip Viking Sky was op 23 maart met 1373 mensen aan boord op weg van Tromsø in het noorden van Noorwegen naar Stavanger aan de zuidwestkust van het land. Het stormde langs de Noorse kust met golven van 15 meter hoog.

Stuurloos

Ter hoogte van Molde vielen de vier motoren uit en dreef het schip stuurloos richting kust. Vlak voor het schip in het ondiepe water voor de kust vast kwam te zitten, slaagde de bemanning erin twee ankers succesvol in de zeebodem vast te zetten.

Al snel werd er een reddingsoperatie op touw gezet en in zeer slecht weer werden passagiers per helikopter van het schip gehaald. De bemanning wist na een uur een motor aan de praat te krijgen, maar het schip was nauwelijks in bedwang te houden door de harde wind.

Pas de volgende ochtend was het mogelijk om sleepboten aan het immense cruiseschip vast te maken en kon de Viking Sky naar de haven van Molde worden gesleept. Op dat moment waren 460 opvarenden van boord gehaald.

Ernstige verwondingen

Zestien mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, drie van hen hadden ernstige verwondingen. De Noorse onderzoeksraad is inmiddels een onderzoek gestart, onder meer naar de vraag waarom het schip uitvoer ondanks waarschuwingen voor storm.

De passagiers die nu hun eis hebben neergelegd wachten de uitkomst hiervan niet af. De meeste passagiers waren Amerikanen en Britten. De klagers hebben hun eis neergelegd bij justitie in Los Angeles.

De storm was vooraf aangekondigd. Kapiteins van de Hurtigruten-rederij, die een lijndienst onderhouden van het zuiden van Noorwegen naar het uiterste noorden, hadden daarom besloten om het gebied tijdelijk te mijden.