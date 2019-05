'Tom Dumoulin? Hier komt alleen de naam van Nibali op de weg'

En de hele gemeente bereidt zich voor op de Giro die zondag langskomt. Rijd over de bochtige weggetjes langs wijnakkers en olijfbomen en in elk dorpje lijkt het alsof een zuurstok heeft overgegeven. Strikken op de balkons, de fietsen op de rotondes, de paaltjes op de stoep. Alles is roze. Niet alleen omdat Nibali langskomt. Deze regio heeft een grote wielercultuur en heeft tig grote renners voortgebracht. In het peloton dat zondag voorbij sjeest, zitten zeven renners die zijn opgeleid bij de wielerploeg in Mastromarco. "We worden ook wel de wieleruniversiteit van Italië genoemd", zegt Carlo.

Dus is iedereen in de weer in Mastromarco. "Hele families zijn al dagen bezig om het dorp te benfigurare", zegt Carlo. Optutten om een goede indruk maken, bedoelt hij. Om te snappen waarom neemt hij me mee naar een koffiebar waar de serveerster op de ladder staat om een grote roze sjerp boven de ingang te hangen. "We zijn een klein dorpje, en zo vaak komt zoiets groots niet bij ons langs."