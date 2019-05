Anja Bihlmaier chef-dirigent bij Residentie Orkest

Het Residentie Orkest uit Den Haag heeft Anja Bihlmaier benoemd tot nieuwe chef-dirigent. De Duitse volgt in 2021 Nicholas Collon op, die dan naar het Finse Radio Symfonie Orkest vertrekt. De Duitser Jun Märkl is benoemd tot vaste gastdirigent, naast de andere vaste gastdirigent Richard Egarr.

De 40-jarige Bihlmaier is volgens de site van het Residentie Orkest een snel rijzende ster in de internationale dirigentenwereld. In het recente verleden dirigeerde ze onder meer het Deutsches Symphonie-orchester Berlin en de Royal Stockholm Philharmonic.

In november stond ze al eens "op de bok" voor het Residentie Orkest, dat toen werken uitvoerde van onder meer de Tsjechische componist Dvorák.

Algemeen en artistiek directeur Sven Arne Tepl van het orkest roemt het nieuwe team dat het orkest aan zich heeft weten te binden. "Het zijn drie dirigenten van internationaal formaat, geweldige artiesten en energieke communicatoren die ideaal bij ons passen.