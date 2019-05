Zundert krijgt met Joyce Vermue (33) jongste burgemeester van het land

Joyce Vermue wordt de nieuwe burgemeester van Zundert. Met haar 33 jaar wordt het oud-Tweede Kamerlid van de PvdA de jongste burgemeester van Nederland.

De Zeeuwse zegt tegen Omroep Brabant zin te hebben in haar nieuwe baan. "Zundert is een prachtige gemeente. Een gemeente waarin ik mij ook echt thuis ga voelen, vanuit mijn achtergrond in Zeeuws-Vlaanderen, zo op de grens van Nederland en Vlaanderen."

Vermue werd gisteravond voorgedragen door de gemeenteraad van Zundert. Op 3 juli wordt ze geïnstalleerd, meldt Omroep Zeeland. Tot die tijd is Hanne van Aart van de gemeente Loon op Zand de jongste burgemeester van Nederland. Maar de 34-jarige draagt dat stokje graag over, zegt ze op Twitter: