Zaak militairen Schaarsbergen opgeschort, discussie over verjaring feiten

De rechtszaak over misstanden bij de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen is voor onbepaalde tijd opgeschort. Er moet eerst duidelijkheid komen over welke aanklachten verjaard zijn en welke niet. Vijf militairen staan terecht voor aanranding, mishandeling en bedreiging van drie andere militairen in 2012 en 2013.

De militaire raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloot gisteren dat feiten die zouden zijn gepleegd voor 20 maart 2013 niet meetellen in dit proces, omdat de termijn van zes jaar is overschreden. Het Openbaar Ministerie ging daar vandaag tegen in beroep. Het OM vindt dat de raadkamer pas een uitspraak kan doen als het gerechtshof een oordeel heeft gegeven over de verjaring.

Hoewel de aanklacht inhoudelijk niet is veranderd, wil het OM voorkomen dat aantijgingen terzijde worden geschoven omdat niet precies duidelijk is op welke dagen ze plaatsvonden. De raadkamer besloot de zaak aan te houden zodat dat onderzocht kan worden, meldt Omroep Gelderland.

Pesterijen, intimidatie en seksueel geweld

De drie slachtoffers deden eind 2017 en begin 2018 aangifte van misstanden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen en tijdens militaire oefeningen. Een van de militairen zou na gedwongen drugsgebruik mishandeld en anaal verkracht zijn door een korporaal, terwijl anderen hem vasthielden. Een ander slachtoffer verklaarde dat een groep collega's over hem heen plaste en dat een sergeant om die actie moest lachen.

De speciaal ingestelde commissie-Giebels toonde aan dat er op de Oranjekazerne inderdaad sprake was van pesterijen, intimidatie en seksueel geweld. Een intern onderzoek van Defensie naar het misbruik schoot volgens de onderzoekscommissie ernstig tekort.