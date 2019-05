Cartoonnist Oppenheimer eist verwijderen SP-spotje

Cartoonist Ruben L. Oppenheimer wil dat de SP zijn campagnefilmje over de figuur 'Hans Brusselmans' uiterlijk vanmiddag om 16.00 uur offline haalt. Oppenheimer zei op NPO Radio 1 dat hij anders een kort geding aanspant.

In het campagnefilmpje trekt de sterk op Eurocommissaris Frans Timmermans lijkende Brusselmans de wc door met een koord waaraan een trekpop van premier Rutte hangt. De pop lijkt één op één op een cartoon die Oppenheimer maakte van oud-minister Ivo Opstelten. Het hoofd van Rutte komt uit een spotprent die Mirjam Vissers maakte.

Oppenheimer wil dat de SP het spotje rectificeert, omdat er zonder zijn toestemming uit zijn werk is geput. Hij wil niet met het omstreden campagnefilmpje geassocieerd worden.

Partijvoorzitter Meyer zegt dat hij ernaar kijkt. "Als er een fout is gemaakt, zetten we die vandaag nog recht."

'Gezicht van de macht'

Overigens is Meyer verbaasd over alle kritiek op het filmpje. Hij vindt het logisch dat de SP zijn pijlen op PvdA'er Timmermans richt, omdat die nou eenmaal "het gezicht van de neoliberale Europese macht" is. "Wij zijn niet met de PvdA getrouwd", zegt hij over de kritiek dat de SP een eventuele linkse samenwerking belemmert en zich beter tegen rechts kan keren.

Er klinkt ook kritiek bij lokale afdelingen van de SP. Onder meer de SP in thuisbasis Oss zegt afstand van het filmpje te nemen. Meyer zegt openlijke discussie prima te vinden. "Maar geen van de critici stelt de inhoud ter discussie, namelijk de vraag: ben je een eurofiel en wil je steeds meer macht naar Brussel overdragen of wil je dat Europa zo dicht mogelijk bij de mensen komt?"

Hij vindt het goed dat er naar aanleiding van de clip eindelijk over de Europese verkiezingen wordt gesproken. Op 23 mei kan er in Nederland worden gestemd.

Timmermans wil niet op het filmpje reageren. Op een herhaald verzoek van de NOS laat hij weten dat de PvdA een positieve campagne wil voeren.