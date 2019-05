Beelden: Argentijnse politicus beschoten vanuit auto

Ook een tweede inzittende stapt uiteindelijk uit de auto en wandelt weg. Daarop stapt de bestuurder weer in en rijdt hij rustig weg.

Minister Bullrich van Veiligheid zei op een persconferentie dat het erop lijkt dat de metgezel van Olivares het doelwit was, en niet de politicus zelf. Ze verwees naar het moment op de beelden dat Olivares hulpeloos op de grond zit en de bestuurder van de auto rustig om de auto heen loopt. "Ze hadden de kans om ook hem te vermoorden, maar ze besloten om dat niet te doen."

De toestand van Olivares is kritiek. Artsen vechten voor zijn leven, zei president Macri in een verklaring op de Argentijnse televisie. Over het motief voor de aanslag is nog niets duidelijk.