Thaise activist krijgt koninklijk pardon aan het einde van zijn celstraf

Een Thaise activist heeft een koninklijk pardon gekregen en is vanochtend vrijgelaten, kort voordat zijn celstraf van twee├źnhalf jaar erop zat. Hij zat meer dan twee jaar vast vanwege majesteitsschennis.

Jatupat Boonpattararaksa werd eind 2016 opgepakt, vanwege het delen van een kritisch BBC-profiel van de nieuwe Thaise koning op Facebook. Het profiel was volgens de BBC toen meer dan 2600 keer gedeeld. De student werd als enige daarvoor in 2017 veroordeeld, waarschijnlijk omdat hij al vaker had gedemonstreerd tegen de militaire machthebbers in het land. Hij bekende uiteindelijk schuld.

Rama X had net zijn overleden vader, koning Bhumibol, opgevolgd. Boonpattararaksa was volgens een Thaise mensenrechtenorganisatie de eerste die opgepakt werd wegens belediging van de nieuwe koning. In Thailand werden de wetten tegen majesteitsschennis onder Bhumibol ook al streng gehandhaafd.

Eerder deze maand werden al zo'n 40.000 gevangenem vrijgelaten ter gelegenheid van de kroning van Rama X. De koning had in 2016 wel al zijn ja-woord gegeven voor het koningschap, maar de kroningsceremonie werd naar Thais gebruik uitgesteld tot na de rouwperiode.