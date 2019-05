Musici zijn klaar met gratis lunchconcerten (hoe mooi de locatie ook is)

Lunchconcerten waarbij mensen gratis muziek kunnen beluisteren, zijn populair. Maar de musici die de concerten geven, krijgen daar vaak niets voor betaald. Dat kan zo niet langer, vinden zzp'ers in de muziekindustrie.

Ze hebben zich verenigd in het Platform voor Freelance Musici, dat inmiddels zo'n 1300 leden heeft. Iedere dag komen er nieuwe aanmeldingen binnen, vertelt Dorine Schoon, zelf hoboïst en een van de oprichters. "Het is voor zzp'ers in de muziekwereld al heel lastig om rond te komen. Nu wordt misbruik gemaakt van hun passie om te spelen. Het is gênant."

Volgens Schoon gebeurt dit niet alleen bij conservatoriumstudenten, maar ook bij ervaren dirigenten, cellisten en andere musici. Saxofonist Femke IJlstra maakte het zelf ook mee. "Mij werd gevraagd om gratis op te treden bij lunchconcerten in het Concertgebouw in Amsterdam, maar dat voelde achteraf eigenlijk heel dubbel."

Geen budget

Het Concertgebouw is slechts een van de vele locaties in Nederland waar lunchconcerten worden georganiseerd. Ook andere bekende locaties als TivoliVredenburg in Utrecht en de Oosterpoort in Groningen doen dat.

Bij die laatste locatie krijgen artiesten een kleine vergoeding, maar bij bijvoorbeeld het Concertgebouw hebben de programmeurs helemaal geen budget voor de lunchconcerten, zegt muzikant IJlstra. Nadat ze daarover op Facebook aan de bel had getrokken, besloot het Concertgebouw de reiskosten en lunch van artiesten te betalen.

De organisatoren zeggen dat musici vaak zelf aanbieden om gratis te spelen. "Voor de musici is het een gelegenheid om zich op een prachtig podium voor een volle zaal te presenteren en concertervaring op te doen", zegt Simon Reinink, directeur van het Concertgebouw in Trouw.