De EU in jouw leven: je hebt het misschien niet zo door, maar het is er wel

Wie werkt in Nederland, krijgt in de toekomst bijvoorbeeld met de EU te maken voor de regels over ouderschapsverlof. Die verschillen nu nog in alle EU-landen, maar Brussel gaat vanaf 2022 minimumstandaarden opleggen. Beide ouders krijgen recht op vier maanden ouderschapsverlof, waarvan twee maanden betaald. De regering in Nederland was tegen dat besluit, omdat ze vindt dat de EU zich niet met sociaal beleid moet bemoeien. Toch gaat Nederland de regel uitvoeren.

En je kunt natuurlijk ook werken in een ander land. EU-burgers mogen immers in alle landen van de Europese Unie werken. Je valt dan onder de sociale zekerheid van het land waar je werkt.

Wie werkloos wordt, mag zijn WW-uitkering meenemen naar een ander land om daar nieuw werk te zoeken. Dat betekent bijvoorbeeld dat een Poolse werknemer in Nederland kan werken en daarna met een Nederlandse uitkering nieuw werk kan zoeken in Polen. Nieuwsuur onthulde eerder dit jaar dat met die 'export-WW' veel wordt gefraudeerd. Een voorstel om de regeling nog verder uit te breiden, waar Nederland tegen is, is uitgesteld tot na de Europese verkiezingen.