Vanaf vandaag tot en met 2025 vertraging op A1

Automobilisten moeten vanaf vandaag rekening houden met vertragingen op het oostelijke deel van de A1. De weg wordt de komende zes jaar verbreed tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo, tussen Almelo en Hengelo. De eerste wegwerkzaamheden daarvoor begonnen vanochtend.

De uitbreiding vindt in verschillende fases plaats. In de eerste fase wordt de weg aan beide kanten van twee naar drie rijstroken verbreed tussen de afslagen Deventer-Oost en Lochem. Tot en met december moet het verkeer over versmalde rijstroken rijden en geldt een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur.