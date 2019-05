Megaverliezen temperen verwachtingen bij beursgang Uber

Uber Technologies, het bedrijf achter taxi-app Uber, gaat vandaag om 15.30 uur Nederlandse tijd naar de beurs in New York. Met een geschatte opbrengst van 8 miljard dollar moet het een van de grootste beursgangen ooit worden.

Uber werd in 2009 opgericht als taxidienst in San Francisco en is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest besproken bedrijven ter wereld. Een taxibedrijf zonder eigen taxi's, want Uber is een platform, een dienst die klanten verbindt met mensen met een auto.

Het vervoersbedrijf, dat naast taxidiensten ook een maaltijdbezorgdienst en een transportdienst aanbiedt, heeft 91 miljoen maandelijkse gebruikers. Het is actief is in 63 landen, waaronder Nederland. Investeerders zien hierdoor veel potentie in Uber.

Geld ophalen

Met de beursgang, een zogeheten Initial Public Offering (IPO), haalt Uber 8 miljard dollar op bij beleggers. Hiervoor zal het 180 miljoen aandelen uitgeven, zo'n 10 procent van het totaal, tegen een introductieprijs van 45 dollar per aandeel. Het bedrijf wordt daarmee door de markt gewaardeerd op zo'n 80 miljard dollar.

Uber wil geld ophalen om te investeren in nieuwe technologieƫn, zoals zelfrijdende auto's, en verder groeien op de markten waar het nu actief is. Het bedrijf heeft nog nooit winst gemaakt en alleen maar miljarden uitgegeven. Het is onduidelijk wanneer er zwarte cijfers geschreven kunnen worden.

Ook biedt de beursgang een kans voor vroege investeerders, zoals Amazon-baas Jeff Bezos, om hun aandelen te verkopen en te verdienen aan hun investeringen.