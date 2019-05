VS zet importheffingen op miljarden aan Chinese producten door

Amerika maakt zijn dreigement waar dat het een importtarief van 25 procent oplegt aan goederen uit China. De maatregel geldt vanaf nu; wel wordt er nog verder onderhandeld over de dreigende handelsoorlog tussen beide landen. Amerika beschuldigt China ervan dat het zich niet aan zijn beloften houdt.

Vooral consumentenproducten, zoals smartphones, pc's, kleding en speelgoed worden getroffen door het Amerikaanse importtarief. Het zou in eerste instantie gaan om goederen ter waarde van 200 miljard dollar, maar het Witte Huis zegt dat later ook vrijwel alle overige Chinese import, ter waarde van nog eens 325 miljard dollar, zal worden belast met de nieuwe heffing.

De oplopende spanning tussen beide economische grootmachten kwam onverwacht. Eind vorige week wekte de VS nog de indruk dat er juist vooruitgang werd geboekt bij de onderhandelingen en dat een akkoord binnen handbereik was.

Maar in het weekend verslechterde de sfeer, met boze tweets van president Trump en de Amerikaanse dreiging dat de importheffingen zouden worden verhoogd van 10 procent naar 25 procent, zoals nu dus is gebeurd. De crisis leidt wereldwijd tot veel onrust op de aandelenbeurzen.

Extra tijd

Wel hebben de onderhandelaars wat extra tijd weten in te bouwen: de heffingen gelden niet voor Chinese producten die al zijn verscheept naar de VS. De containerschepen doen over de reis over de Stille Oceaan in de regel drie à vier weken. De strafmaatregelen gaan gelden voor goederen die vanaf vandaag de Chinese havens verlaten, dus er is nog ruimte om te proberen het alsnog eens te worden.