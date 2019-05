Amazon-topman Bezos onthult plannen voor maanlanding

Het is al langer bekend dat Amazon-baas Jeff Bezos met zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin naar de maan wil, maar hoe hij dat wilde doen was nog niet duidelijk. Gisteravond zette hij zijn plan uiteen: met de lander die hij presenteerde wil hij in 2024 op de maan landen.

Bezos toonde in het Washington Convention Center een proefmodel van de 'Blue Moon'. "Dit is een ongelooflijk voertuig, en hij gaat naar de maan", zei de oprichter van Amazon enthousiast. Blue Moon is ontworpen om astronauten, voertuigen en andere grote ladingen naar de maan te brengen. In totaal zou hij met 6,5 ton aan vracht op het maanoppervlak moeten kunnen landen.

De bekendmaking van het ontwerp van de maanlander komt kort nadat de Amerikaanse vicepresident Pence heeft aangekondigd dat de VS in 2024 weer naar de maan wil. Hoe het land dat wil doen heeft Pence vooralsnog niets gezegd. Raketten die vracht en astronauten naar de maan moeten brengen zijn nog volop in ontwikkeling. NASA is bezig met zijn eigen SLS-raket, SpaceX maakt de Starship-raket en Blue Origin werkt aan de New Glenn.

Met zijn aankondiging wil Bezos benadrukken dat zijn bedrijf klaar is om de Amerikaanse overheid te helpen het nieuwe, ambitieuze doel te halen. "We kunnen helpen dat moment te halen, maar alleen omdat we hier al drie jaar geleden mee zijn begonnen." Wanneer de Blue Moon voor het eerst de ruimte in gaat maakte Bezos niet bekend.

1 miljard dollar per jaar

Blue Origin is het private ruimtebedrijf van Bezos. De oprichter van Amazon is de rijkste man ter wereld met een geschat vermogen van 137 miljard dollar. Hij verkoopt ieder jaar voor 1 miljard dollar van zijn aandelen in de webwinkel, zodat hij Blue Origin kan financieren. Bezos ziet het als een belangrijke missie om een menselijke beschaving in de ruimte op te bouwen.