Opnieuw fout met foto kroongetuige, maar advocaat reageert laconiek

Door een fout van het Openbaar Ministerie zijn er opnieuw foto's van een kroongetuige in een rechtbankdossier beland. Dossiers met daarin de foto's van de kroongetuige tegen kopstukken van motorclub Caloh Wagoh belandden ook bij de tegenpartij. Het OM betreurt de fout, maar Onno de Jong, advocaat van kroongetuige Tony de G., zit er niet mee.

"Ik vind het allemaal een beetje een storm in een glas water", zei hij in het NOS-radioprogramma Met Het Oog Op Morgen. Het OM zei gisteren dat de advocaten en verdachten al wisten wie de kroongetuige was, "dus er is niets gedeeld wat niet al bekend was". De Jong sluit zich daarbij aan. "Dit zijn allemaal mensen die hem kennen. Ze weten hoe hij eruit ziet."

Tony de G. is kroongetuige in de zaak tegen twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh. Het OM verdenkt hen van betrokkenheid bij zeker twee liquidaties. Tony de G. wordt verdacht van een van die liquidaties.

Voor de bühne

In eerste instantie was Tony de G. alleen verdachte, waardoor zijn foto's in het dossier van het OM opgenomen waren. "Later is een van die verdachten, mijn cliënt dus, als kroongetuige in beeld gekomen", zegt De Jong. "Toen zijn er ook nieuwe verdachten bijgekomen. Die hebben ook recht op het dossier, en hebben dat ook gekregen. Daar zat die foto in." De advocaat zegt dat het OM de foto van zijn cliënt toen inderdaad uit het dossier had moeten halen, "maar dat is alleen een maatregel voor de bühne."

Het OM heeft contact gezocht met de De Jong over de fout. "Ze vinden het vervelend dat het zo gegaan is. Ze willen het terugdraaien door aan de advocaten van de verdachte te vragen om die foto terug te geven. Maar ja, hij zit er al in."

Nabil B.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het OM in de fout gaat met de foto van een kroongetuige. Vorige maand verspreidde justitie een foto van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieonderzoek-Marengo. Dat is gericht op de voortvluchtige Ridouan T., die geldt als de meest gezochte crimineel van Nederland, en andere verdachten. Ook deze foto belandde in het strafdossier en kwam zo bij elf verdachten in deze zaak terecht.