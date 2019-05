Vakantiehuisjes Ewijk grotendeels bewoond door arbeidsmigranten

Op een vakantiepark bij het Gelderse Ewijk wordt een groot deel van de vakantiehuisjes bewoond door arbeidsmigranten. Dat blijkt uit een analyse van de gemeente Beuningen. Volgens het bestemmingsplan mag op het park alleen gerecreƫerd worden, maar dat gebeurt nauwelijks. De burgemeester wil dat er op korte termijn een einde aan komt aan de vaste bewoning.

Eerder dit jaar werden twee grote controles gehouden op het vakantiepark. "Bijna 90 procent van de ongeveer 450 mensen die gecontroleerd zijn, verbleef als arbeidsmigrant op het vakantiepark", zegt de gemeente. "Het merendeel komt uit Polen, anderen uit Centraal- en Oost-Europa." Maar 11 procent van de ondervraagden had de Nederlandse nationaliteit, meldt Omroep Gelderland.

Volgens de gemeente werken de arbeidsmigranten op het park voor voornamelijk landelijk opererende uitzendbureaus. Verschillende huisjeseigenaren verhuren de huisjes aan het uitzendbureau, die er vervolgens arbeidsmigranten in plaatst. Uit de analyse blijkt dat driekwart van de bungalows op het park wordt bewoond door vijf of meer personen, terwijl de huisjes geschikt zijn voor vier personen.

Binnen zes maanden weg

"Arbeidsmigranten betalen gemiddeld 91 euro per week voor een plek in een bungalow. Per maand wordt dan gemiddeld 364 euro ingehouden op hun salaris", zegt de gemeente. "Als je ervan uitgaat dat er zes arbeidsmigranten in een bungalow wonen levert de verhuur bijna 2200 euro per maand op, afgezet tegen de 850 tot 1150 euro per maand bij verhuur aan recreanten."

Burgemeester Daphne Bergman wil dat er op korte termijn een einde komt aan de permanente bewoning: binnen een half jaar moeten de arbeidsmigranten en permanente bewoners van het park zijn verdwenen. "Eind mei sturen we de definitieve beschikking. Iedereen heeft vanaf dat moment zes maanden om andere woonruimte te vinden of de verhuur aan arbeidsmigranten te stoppen", aldus de burgemeester.