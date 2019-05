81-jarige na jarenlange zoektocht eindelijk oog in oog met 103-jarige moeder

De Ierse is haar hele leven op zoek geweest naar haar moeder, maar steeds zonder succes. Vorig jaar deed ze haar verhaal in een Iers radioprogramma. Naar aanleiding daarvan werd ze benaderd door iemand die onderzoek doet naar stambomen. Deze genealoog wilde haar wel helpen met haar zoektocht, hoewel het gezien Mackins hoge leeftijd natuurlijk niet erg aannemelijk was dat haar moeder nog leefde.

Maar niets bleek minder waar. "Eind vorig jaar kreeg ik een telefoontje van de genealogist dat hij mijn moeder had gevonden en dat ze nog in leven was", vertelde Macken vandaag in het Ierse radioprogramma Liveline. "Toen ik dat had gehoord, kon niets me meer tegenhouden om haar te zien."

Ondersteboven

Vorige maand was het zover. Samen met haar man, dochter en schoonzoon vertrok Macken naar Schotland, waar haar moeder inmiddels woonde. "Ik klopte op de deur, er deed een man open. Ik vertelde hem dat ik uit Ierland kwam en dat mijn moeder hier zou zijn. En of ik haar kon zien. Natuurlijk, zei hij."

Macken is nog steeds ondersteboven van haar ontmoeting met haar moeder, bij wie ze uiteindelijk drie dagen doorbracht. "Ik ben nu zó gelukkig. Mijn moeder is zo'n mooie vrouw, heeft een geweldige familie en ze heeft me een ontzettend warm welkom gegeven."