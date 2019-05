Vlaamse christendemocraten zetten Grijze Wolf uit partij

De Vlaamse christendemocratische CD&V heeft een als stemmentrekker binnengehaalde Belg van Turkse afkomst uit de partij gezet. Dit omdat een video is ontdekt waarin de man de extreemrechtse en ultranationalistische Grijze Wolven ophemelt.

"De videobeelden die circuleren, komen voor ons als een complete verrassing", schrijft de partij op zijn website. "CD&V staat voor een samenleving in Vlaanderen waarin iedereen kansen krijgt, op voorwaarde dat men onze normen en waarderen respecteert. De beelden die vandaag naar buiten zijn gekomen, zijn daar geen vertaling van."

Groen

De 34-jarige Yasin Gül was tot voor kort wethouder voor de progressieve en pacifistische milieupartij Groen in de plaats Heusden Zolder. Omdat de CD&V meer stemmen uit de Turkse gemeenschap wil binnenhalen, haalde partijvoorzitter Beke Gül over om over te stappen.

Volgens de krant De Morgen bleek vorig jaar uit foto's op de Facebookpagina van Gül al dat hij banden had met de Grijze Wolven. Hij was toen nog wethouder voor Groen. Gül kwam ermee weg door afstand van de foto's te nemen. Mogelijk kreeg Gül door dit incident geen verkiesbare plaats op de verkiezingslijsten van Groen.

De CD&V bood hem wel een verkiesbare plaats op de lijst voor het Vlaamse parlement. Voordat de overstap rond was, zijn er "intense gesprekken" met hem gevoerd waarbij naar banden met de Grijze Wolven is gevraagd, schrijft de CD&V. "Hij heeft dit toen formeel en ondubbelzinnig tegengesproken." Maar nu is die video opgedoken, waar Gül zich niet zo makkelijk van kan distantiëren.