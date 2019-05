Wie volgt Juncker op? Steun voor Duitse kandidaat lijkt af te nemen

De steun voor de Duitser Manfred Weber om de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te worden brokkelt bij de regeringsleiders langzaam af. De Griekse premier Tsipras zei dat hij vierkant tegen is, op een top in Roemenië waar de EU-leiders bijeen zijn. Ook de Hongaarse leider Orbán wil liever een andere opvolger van Jean-Claude Juncker.

Weber is momenteel samen met Frans Timmermans verwikkeld in een strijd om de grootste partij van de EU te worden, om daarna voorzitter van de nieuwe Europese Commissie te kunnen worden. De christendemocraten van Weber liggen iets voor in de peilingen, maar de verschillen zijn op dit moment niet al te groot.

Formeel wachten de EU-leiders de verkiezingen af van over twee weken voor het Europees Parlement. Maar nauwelijks twee dagen na de verkiezingen komen ze, tijdens een speciale top in Brussel, bij elkaar om te bespreken wie de nieuwe voorzitter moet worden.

Volgens Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, zal dat nog een hele puzzel worden. Bij de verdeling van de posten moet worden gekeken naar een juiste verdeling. Man, vrouw, maar ook oost-west en noord-zuid.

Merkel?

Ondertussen worden ook andere namen genoemd. Bondskanselier Merkel zou een ideale kandidaat zijn volgens veel diplomaten, maar de Duitse Bondskanselier blijft voorlopig achter Manfred Weber staan. Ook premier Rutte kreeg vandaag de vraag of hij beschikbaar is. Met een grote glimlach ontkende hij opnieuw. En de Belgische premier Michel moest eveneens in het Nederlands en Frans bevestigen dat hij geen kandidaat is.

De regeringsleiders deden dat in een ontspannen sfeer. Dit keer geen Brusselse rode loper, maar een Roemeens tapijt en veel gewoon publiek op de oude markt. Bondskanselier Merkel, die consequent de Duitse naam voor Sibiu ook noemt als ze het over de plek heeft waar ze is (Hermannstadt), waagt zich zelfs in de menigte. Tot afgrijzen van de beveiliging gaat ze handen schudden met de mensen die haar toe klappen.

De andere leiders trekken ondertussen de agenda's, want voordat de volgende top begint moeten er zaken gedaan worden. De inhoud moeten we niet vergeten, zeggen vrijwel alle leiders na afloop van de top. "De wereld slaapt niet", aldus Merkel.

In die wereld houdt premier Rutte de kaarten voorlopig tegen de borst. Hij zegt ook niks over Frans Timmermans. "Ik wil de best mogelijke positie voor Nederland", is zijn mantra.