Een kalender om klimaatbewust een bloemetje te kopen voor Moederdag

Milieu Centraal zegt de verkoop zo goed mogelijk in kaart te hebben gebracht. Hoewel consuminderen beter is voor het milieu, snapt woordvoerder Kirsten Palland van Milieu Centraal dat moeders op Moederdag graag worden verrast met een bloemetje. Daar kan de kalender bij helpen, zegt ze.

Tulpen zijn volgens de kalender het hele jaar door een goede keuze, want die hebben altijd een kleine CO2-voetafdruk. Zonnebloemen alleen in de zomer, lelies en narcissen in het voorjaar en chrysanten in het najaar. Grote en kleine rozen zijn volgens de Milieu Centraal-kalender het hele jaar door slecht voor het klimaat.

Kritiek

Een woordvoerder van de organisatie Glastuinbouw Nederland, vertegenwoordiger van telers die een kas gebruiken, is verbaasd over sommige adviezen. Glastuinbouw Nederland komt met eigen gegevens tot heel andere resultaten.

De chrysant zou volgens die organisatie bijvoorbeeld gedurende het hele jaar een groen bloemetje moeten krijgen in plaats van soms rood. Milieu Centraal zegt informatie van de Wageningen Universiteit (WUR) te hebben gebruikt, maar kijkt graag samen met Glastuinbouw Nederland en WUR waar de verschillen vandaan komen.

Potplant of niet

Van invloed op de CO2-voetafdruk is of bloemen in een pot worden verkocht of gesneden. In een pot is duurzamer, want de bloem gaat een stuk langer mee. Al is het minder gangbaar om een potplant op Moederdag te geven.

Het is ook beter voor het klimaat als bloemen uit de volle grond komen dan uit een kas. Volgens de kalender zijn kleine rozen die worden ingevlogen vanuit Afrika iets klimaatvriendelijker dan rozen uit een Nederlandse kas. "Het verwarmen van een kas kost veel energie, kennelijk per steel meer dan de kerosine waar het vliegtuig op vliegt", zegt Palland op NPO Radio 1.

Glastuinbouw Nederland zegt dat de kalender een vertekend beeld geeft, omdat alleen de CO2-uitstoot wordt weergegeven. Zo wordt er geen rekening gehouden met bestrijdingsmiddelen. Milieu Centraal vindt dat ook jammer. "Helaas is daar tot nu toe te weinig informatie over bekend." De kalender wordt aangevuld zodra er meer gegevens over zijn.