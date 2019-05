ANC in Zuid-Afrika weer de grootste, maar steun lijkt verder te slinken

Het lijkt erop dat de opkomst met 65 procent relatief laag was, wat nadelig werkte voor het ANC. Bij eerdere verkiezingen kwam de opkomst uit boven de 70 procent. Vooral in townships, traditioneel bolwerken van het ANC, zouden mensen zijn thuisgebleven.

Volgens correspondent Vermeulen speelt mee dat er veel desinteresse is onder jongeren. Slechts ongeveer de helft van de kiezers onder 30 jaar gaat stemmen. "En er zijn meer alternatieven voor die trouwe ANC-kiezer. Denk aan de Economische Vrijheidsstrijders, die land van witte boeren willen onteigenen. Die zijn aantrekkelijk voor kiezers in de verpauperde townships, mensen die toch cynisch zijn geworden over de politiek."

25 jaar na het einde van apartheid kampt Zuid-Afrika met een torenhoge werkloosheid en grote ongelijkheid. Toch krijgt het ANC als de partij van Nelson Mandela die een einde maakte aan apartheid nog altijd veel steun, vooral onder oudere Zuid-Afrikanen. De partij regeert in acht van de negen provincies. Alleen in de Westkaap is de Democratische Alliantie aan de macht, wat hoogstwaarschijnlijk zo blijft.