Het ging even goed, maar VS en China nu weer op rand van handelsoorlog

Het oplaaien van het conflict tussen Washington en Beijing komt als verrassing. Lange tijd leken de relaties rustig en constructief te verlopen. Nadat Trump tien maanden geleden nieuwe importheffingen op Chinese goederen invoerde en China met tegenmaatregelen was gekomen, kwam er verzoening tijdens de G20-top in december vorig jaar. Trump zag af van verdere tariefverhogingen en de landen startten met onderhandelingen over een einde van de handelsoorlog. Dat overleg is sinds afgelopen weekend spaak gelopen.

Dat komt doordat de Chinezen een aantal eerdere toezeggingen aan de VS hebben geschrapt, vertelde NOS-correspondent Sjoerd den Daas in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze hadden beloofd om Amerikaans intellectueel eigendom beter te beschermen, de diefstal van bedrijfsgeheimen tegen te gaan en de markt verder open te gooien. Maar ineens hadden ze hun belofte om dat allemaal via nieuwe wetten te garanderen uitgegumd."

Pesterijen

President Trump pikte dat niet. Hij kondigde afgelopen vrijdag aan de importheffingen op Chinese goederen flink te verhogen. Even werd gevreesd dat de Chinezen bij de onderhandelingen die vandaag op de agenda stonden, zouden wegblijven. Maar de delegatie uit Beijing is er vandaag bij in Washington.

Toch is de kans klein dat zij voor de druk van Trump zwichten, zegt Den Daas. "Ze kunnen achterover leunen tijdens die besprekingen. Hun economie staat er veel sterker voor dan een aantal maanden geleden. Bovendien moet die toponderhandelaar van president Xi, de Chinese vicepremier Liu He, denken aan zijn achterban."

Hetzelfde geldt voor de Amerikaanse delegatie. Trump moet zich houden aan zijn verkiezingsbelofte om een hard beleid tegen China te voeren, zeker met het oog op zijn ambitie om in 2020 herkozen te worden.

Volgens Den Daas zal China vrijwel zeker terugslaan als de VS de aangekondigde verhoging van de importheffingen doorzet. Hij verwacht mogelijk "pesterijen tegen bepaalde Amerikaanse bedrijven en het weigeren om aan bepaalde Amerikaanse zakenmensen en journalisten een visum te verstrekken."

Als de Chinese en Amerikaanse delegaties vandaag geen oplossing vinden, worden vannacht om middernacht Washington-tijd de Amerikaanse maatregelen van kracht. Op Chinese goederen ter waarde van 200 miljard dollar worden de importheffingen verhoogd. Dan is een handelsakkoord tussen de twee landen voorlopig uit het zicht.