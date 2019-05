42.000 handtekeningen moeten oud-UvA-student uit Egyptische cel halen

Al ruim een jaar zit Rami Sidky onder erbarmelijke omstandigheden vast in een Egyptische cel. De oud-UvA-student wordt ervan verdacht te hebben meegewerkt aan een satirisch lied over de Egyptische president Sisi.

Vivienne Matthies-Boon, docent Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Amsterdam, voert al maanden actie voor haar oud-student. Op de website van Amnesty International hebben meer dan 42.000 mensen hun handtekening gezet voor zijn vrijlating. Morgen wordt een brief tot vrijlating aangeboden aan de ambassadeur op de Egyptische ambassade in Den Haag.

Sidky werd op 5 mei 2018 gearresteerd op het vliegveld van Caïro. Aanleiding is het nummer Balaha (dadel) uit 2018, van de Egyptische zanger Ramy Essam, die momenteel in Zweden verblijft. Volgens de Egyptische autoriteiten heeft Sidky meegewerkt aan het lied, dat uitgesproken kritisch is over president Abdel Fatah el-Sisi en de spot met hem drijft. De gitarist zit sindsdien in voorarrest op verdenking van belediging van overheidsinstanties en lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Maar Sidky heeft niets met het lied te maken, stelt Boon in het NOS Radio 1 Journaal. De twee muzikanten kennen elkaar: tot 2013 speelden ze in dezelfde band. Op Google is een gemeenschappelijk optreden van de twee te vinden, uit 2015. "Maar daarna scheidden hun wegen. Hij vindt het niet eens een mooi of een leuk lied."

Sidky's naam wordt niet genoemd in de aftiteling van Balaha. "Ze kunnen Essam zelf niet kunnen oppakken, maar ze willen zo er alsnog op reageren", zegt zijn advocaat Ziad el-Elaimy in een artikel op de nieuwssite Fanack. "Ze doen alles om de president te laten zien dat ze actie ondernemen."

Naast Sidky werden nog zes anderen gearresteerd, op verdenking van betrokkenheid bij het lied. Onder hen zijn ook de regisseur en tekstschrijver van Balaha. Slechts een van de zeven is inmiddels vrijgelaten.