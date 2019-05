Rutte buitengewoon bezorgd over opzegging atoomakkoord door Iran

Nederland is buitengewoon bezorgd over het feit dat Iran zich terugtrekt uit delen van het atoomakkoord. Volgens premier Rutte is het akkoord aan het rafelen. "Het valt langzaam uit elkaar. Iran heeft weer stappen terug gezet", zei de premier in Roemeniƫ, waar hij met andere EU-leiders praat over de toekomst van de Europese Unie.

Volgens de afspraken zou Iran stoppen met het verrijken van uranium, waarvoor in ruil de economische sancties tegen het land zouden worden opgeheven. De afspraken kwamen vorig jaar onder druk te staan, nadat de Amerikaanse president Trump het akkoord eenzijdig had opgezegd en weer sancties invoerde.

Nu wil Iran over zestig dagen opnieuw uranium gaan verrijken, tenzij er nieuwe afspraken worden gemaakt met de Europese Unie, Rusland en China.

Lomp

Volgens premier Rutte is het aan de E-3 (Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittanniƫ) om daar iets van te vinden. "President Trump heeft vorig jaar op een vrij lompe manier afscheid genomen van het akkoord, maar Iran moet wel aan zijn verplichtingen voldoen", zegt Rutte.

Nederland gaat zich niet zelf met de kwestie bemoeien. "We houden vast aan de afspraken, maar als Iran dat niet doet is dat een ernstig feit." Of daar consequenties aan verbonden moeten worden, wil de premier nog niet zeggen. Hij wil dat er eerst gesprekken komen tussen Iran en de grote EU-landen die bij de totstandkoming van de afspraken betrokken waren.