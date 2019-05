Vijf militairen voor rechter om misstanden op kazerne Schaarsbergen

Vijf militairen van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen staan vandaag en morgen terecht voor aanranding, mishandeling en bedreiging van drie andere militairen. De rechter buigt zich over de vraag of er sprake is geweest van misstanden bij de mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade.

Met ontbloot onderlichaam op het hoofd van een andere militair gaan zitten, over een collega heen plassen: drie voormalige leden van de mortiergroep deden eind 2017 en begin 2018 aangifte van de misstanden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen en tijdens militaire oefeningen. Het gaat om misbruik in 2012 en 2013.

'Mishandeld en anaal verkracht'

De drie militairen meldden zich al in 2013 bij hun commandant en eind vorig jaar traden ze met hun verhaal naar buiten in de Volkskrant. In dat interview zei een van hen: "Als er een hele groep over je heen staat te pissen en een sergeant daar om moet lachen, dan weet je het gewoon niet meer." Een andere militair vertelde dat hij na gedwongen drugsgebruik werd mishandeld en daarna anaal verkracht door een korporaal, terwijl andere mannen hem vasthielden.

Defensie deed in 2013 aangifte, maar er kwam geen strafrechtelijk onderzoek omdat de betrokken militairen volgens het OM geen aangifte wilden doen. Dat is daarna wel gebeurd, waarna de marechaussee een strafrechtelijk onderzoek instelde.

Pesterijen

Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant stelde staatssecretaris Visser een speciale onderzoekscommissie in. Die concludeerde in een tussenrapportage in maart dat er in de Oranjekazerne inderdaad sprake was van pesterijen, intimidatie en seksueel geweld. Een intern onderzoek van Defensie naar het misbruik schoot volgens de commissie ernstig tekort.