Kijkcijferrecord: 5,4 miljoen zien thriller Ajax-Tottenham Hotspur

Bijna 5,4 miljoen voetballiefhebbers en andere kijkers hebben Ajax gisteravond in de allerlaatste minuten zien verliezen van Tottenham Hotspur. Daarmee is het volgens directeur Sjoerd Pennekamp van Stichting Kijkonderzoek (SKO) de best bekeken wedstrijd van een Nederlandse club ooit.

De halve finale van de Champions League werd uitgezonden op Veronica (4.840.000 kijkers) en op Ziggo Sport (513.000 kijkers). De nabeschouwing van de wedstrijd was goed voor ruim 1,7 miljoen kijkers en staat daarmee op plek twee in de kijkcijferlijst van gisteren.

Bij de nabeschouwing haakten veel teleurgestelde fans af. Ter vergelijking: de tweede kwartfinalewedstrijd tegen Juventus trok ruim 3,7 miljoen kijkers. Na Ajax' winst bleven toen 2,2 miljoen kijkers hangen bij de nabeschouwing.

De best bekeken voetbalwedstrijd, en best bekeken programma ooit, op de Nederlandse tv is een wedstrijd van Oranje. Naar de halve finale Nederland-Argentinië van het WK in Brazilië keken in 2014 gemiddeld 9,1 miljoen mensen.