Duizend wapens gevonden in luxe villawijk Los Angeles

Bij een inval in een villa in een dure buitenwijk van Los Angeles heeft de politie meer dan duizend geweren en munitie gevonden. Volgens Amerikaanse media was het huis volgestouwd met wapens.

De inval was in Holmby Hills. In deze wijk hebben beroemdheden gewoond als Frank Sinatra, Walt Disney en Michael Jackson. Ook de Playboy Mansion staat er.

De politie reageerde op een anonieme tip over illegale wapenhandel. Er is een verdachte gearresteerd. Het is volgens de politie niet illegaal om zo veel wapens te bezitten, maar verkopen mag niet. De politie had geen aanwijzingen "dat er een direct gevaar was voor de samenleving".

"In de 31 jaar dat ik werk als agent heb ik nog nooit zo veel wapens gezien", zei een politiewoordvoerder tegen de pers. "Het is zo'n groot arsenaal in een woning als deze, in dit type wijk. Het is verbazingwekkend."