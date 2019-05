Wekdienst 9/5: examens voor scholieren beginnen en EU-top in Roemenië

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag is in Roemenië een informele top van de EU-leiders. Twee weken voor de Europese verkiezingen gaan ze over de toekomst van Europa praten. Hier lees je er alles over.

De centrale examens voor eindexamenscholieren beginnen. Vandaag staan biologie en Nederlands op het programma op het vmbo, wiskunde en filosofie op de havo en Grieks en scheikunde op het vwo. In dit artikel leggen drie leraren uit waar leerlingen goed op moet letten.

Prins Harry is op bezoek in Nederland om over de Invictus Games te praten, die volgend jaar plaatsvinden. Dit is een internationaal sportevenement voor fysiek en/of mentaal gewonde militairen.

Wat heb je gemist?

Een finaleplaats voor de Champions League was zo dichtbij voor Ajax, maar de droom spatte gisteravond abrupt uiteen. Door een doelpunt in de 96e minuut haalde Tottenham Hotspur zijn ticket voor de eindstrijd tegen Liverpool, op 1 juni.

Het is het nieuws waarmee alle Nederlandse kranten openen vanochtend. "Het Europese seizoen was zo mooi en meeslepend. Maar nu rest een gigantische kater", schrijft het Algemeen Dagblad. "Amsterdam huilt. En bijna heel voetbalminnend Nederland baalt. Hoe kon dit nog misgaan?", vraagt De Telegraaf.

Vanuit de Britse kranten klinkt een heel ander geluid. "Come-back Tottenham verbijstert Ajax", schrijft The Guardian. In het verslag worden in bloemrijke bewoordingen de slotseconden beschreven: "Voor iedere meegereisde Spurs-fan moet het gevoeld hebben alsof het bloed in hun aderen was getransformeerd in de mooiste rode wijn."

Ander nieuws uit de nacht:

Braziliaanse oud-president Temer moet weer de cel in: dat heeft een federale rechtbank in het land bepaald. Temer is verdachte in verschillende corruptiezaken.

Hagenaar opgepakt om moorden Brunssummerheide en Scheveningse Bosjes: de 27-jarige Thijs H. heeft mogelijk deze week ook een vrouw omgebracht in de Scheveningse Bosjes in Den Haag.

Winkels kledingketen Coolcat gaan alsnog dicht: eigenaar Retail Beheer, die het bedrijf overnam na een faillissement, wil ermee verder als webshop

En dan nog even dit:

Plastic bekertjes, bestek en verpakkingen lijken onlosmakelijk verbonden aan een vliegreis. Maar een Australische luchtvaartmaatschappij wil daar verandering in brengen. Gisteren vertrok de eerste 'zero waste-vlucht' ooit, uit Sydney naar Adelaide. Alle producten van de vlucht van Qantas Airlines worden hergebruikt of gecomposteerd,

"Door jaarlijks 50 miljoen mensen te vervoeren, produceert Qantas momenteel genoeg afval om 80 Boeing 747's te vullen", zei ceo Andrew David aan ABC News voordat het vliegtuig opsteeg. "Met deze vlucht willen we onze producten testen, het afvalproces verbeteren en feedback van reizigers ontvangen." In 2022 wil Qantas zijn afvalproductie met 75 procent verminderd hebben.