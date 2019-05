De centrale examens beginnen, hier de laatste tips van pro's

Joost van Oort werkte tot een jaar geleden als docent geschiedenis. Hij heeft al enkele jaren een goedlopend YouTube-kanaal dat, vooral in examentijd, veel wordt bekeken door scholieren. Op 'Jortgeschiedenis' zijn een boel weetjes over examenonderwerpen van het vak geschiedenis te vinden.

Volgens de YouTube-docent is het verstandig om tijdens het examen genoeg rustmomenten in te lassen. "Leg dus na een uur even je pen neer en ga iets eten of drinken."

Bij het vak geschiedenis hebben scholieren vaak te maken met vragen waarin allerlei "rare" gebeurtenissen worden aangehaald waarvoor je niet kunt leren, zegt Van Oort. "Leerlingen moeten zich daar niet door van de wijs laten brengen, zegt hij. "Examinatoren proberen je op het verkeerde been te zetten met allerlei nieuwe informatie." Scholieren moeten daarom tijdens het eindexamen vooral kijken naar wat ze al wél kennen. "De vraag gaat namelijk altijd over iets wat je hebt geleerd."

Een andere valkuil voor leerlingen kan zijn dat ze "te veel gefocust zijn op het uit hun hoofd kennen van begrippen en jaartallen, zegt de leraar. "Maar het gevaar dat daarachter schuilt, is dat ze dan alleen het begrip kennen maar geen idee hebben in welke context ze het moeten plaatsen. Dus het is belangrijk om naar het grotere plaatje te kijken."