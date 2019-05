Kranten beschrijven 'gruwelijk eind aan schitterende Champions League' Ajax

"Het Europese seizoen was zo mooi en meeslepend. Maar nu rest een gigantische kater", schrijft het Algemeen Dagblad. "Amsterdam huilt. En bijna heel voetbalminnend Nederland baalt. Hoe kon dit nog misgaan?", vraagt De Telegraaf. De Nederlandse kranten openen met het verlies van Ajax.

Tot de laatste seconden bleef het spannend, maar in de Johan Cruijff Arena verloor de club tóch van Tottenham Hotspur. "Met een gruwelijk eind aan een schitterende Champions League-campagne strandt Ajax in de halve finale, na een schizofrene return die in de laatste minuut werd verloren", schrijft NRC.

"Ajax laat zich finaleplaats ontnemen", kopt Trouw op de voorpagina. "Ajax rest herinneringen, lang zo zoet, nu ook heel wrang, aan een uitzonderlijke campagne: achttien duels, tien keer winst, tweemaal verlies, waarvan het laatste de cijfers doet vervagen."

"De spanning gierde door de Arena", beschrijft de Volkskrant de slotfase van de wedstrijd. "Ziyech schoot tegen de paal voor Ajax. Vertonghen kopte op de lat voor Tottenham. Het was onbeschrijfelijk. En toen viel die fatale treffer, weer van Moura, de Braziliaan. Het Ajax van trainer Erik ten Hag huilde, terwijl het applaus klaterde."

Ook het Algemeen Dagblad noemt het "hartverwarmende applaus" van het thuispubliek. "Als dank voor dit meeslepende seizoen. Maar natuurlijk kan het geen troost bieden."

In de Engelse kranten domineren prins Harry, zijn vrouw Meghan en hun baby Archie nog het nieuws, maar wat het succes van de Spurs betreft heerst er euforie. "Aj caramba", kopt tabloid The Sun, dat spreekt van een "epische come-back" van de Londense club. De krant toonden beelden van feestende Spurs-spelers in de kleedkamer.

"Come-back Tottenham verbijstert Ajax", schrijft The Guardian. In het verslag worden in bloemrijke bewoordingen de slotseconden beschreven: "Voor iedere meegereisde Spurs-fan moet het gevoeld hebben alsof het bloed in hun aderen was getransformeerd in de mooiste rode wijn."

"De Spurs plukken de vruchten van hun durf om erin te blijven geloven", analyseert The Times. "Iedereen die erbij was, of onder de andere betoverde toeschouwers van dit festijn, moest het ongeloof uit zijn ogen wrijven en proberen te begrijpen wat er was gebeurd."