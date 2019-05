Rechterhand Guaidó opgepakt naar aanleiding van couppoging

De vicevoorzitter van Venezolaanse parlement, waar de oppositie de meerderheid heeft, is in Caracas opgepakt. Hij is de rechterhand van oppositieleider Juan Guaidó en de eerste uit diens entourage die is gearresteerd vanwege de mislukte couppoging van vorige week.

Vicevoorzitter Edgar Zambrano werd in zijn auto omringd door agenten van de inlichtingendienst toen hij het hoofdkwartier van zijn partij verliet. Zijn auto werd weggesleept toen hij niet wilde uitstappen, zegt hij op Twitter.

Guaidó, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president van het land, probeerde vorige week president Maduro uit het zadel te krijgen door militairen op te roepen zich bij hem aan te sluiten. Maar de machtsgreep mislukte omdat het leger aan de kant van Maduro bleef staan.

Gisteren werd bekend dat het hooggerechtshof van Venezuela een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld naar zes oppositieleden die betrokken waren bij de mislukte coup. Hun immuniteit werd hen ontnomen en ze worden onder meer verdacht van landverraad.

Het hof staat aan de kant van de regering van Maduro, maar stelt geen onderzoek in naar Guaidó en ook niet naar een andere belangrijke oppositieleider, Leopoldo López, die vorige week zijn huisarrest zag beëindigd. Het gerechtelijk onderzoek richt zich op mensen die hun plannen steunden.