Braziliaanse oud-president Temer moet weer de cel in

De Braziliaanse oud-president Michel Temer moet weer de gevangenis in. Dat heeft een federale rechtbank in het land bepaald. Temer is verdachte in verschillende corruptiezaken.

Temer (78) werd in maart opgepakt voor corruptie, maar kwam een paar dagen later weer vrij. De rechter vond toen dat de kans klein was dat de oud-president bewijs tegen hem zou vernietigen en dus mocht Temer in vrijheid het verdere verloop afwachten. Maar een federale rechter draait dat besluit nu dus terug.

Immuniteit kwijt

Er lopen tien verschillende zaken tegen Temer. Zijn arrestatie maakt deel uit van een grote anti-corruptiecampagne in Brazilië, waarin al tientallen politici zijn beschuldigd. Temer is niet de eerste ex-president die in de problemen is gekomen: Luiz Inácio 'Lula' da Silva zit al in de gevangenis voor corruptie.

Temer was president van Brazilië van 2016 tot eind vorig jaar. Tijdens zijn presidentschap was hij juridisch onschendbaar, maar die immuniteit is hij nu kwijt.

De advocaat van Temer zegt dat zijn cliënt zich vandaag zal melden bij de autoriteiten. Hij zegt dat de oud-president niets strafbaars heeft gedaan.