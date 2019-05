Aardbevingsbestendige mestzak uitgerold bij melkveehouder Den Ham

Ruim zestig boeren hebben vanochtend meegeholpen bij het installeren van een grote aardbevingsbestendige mestzak bij een melkveehouderij in het Groningse Den Ham.

Melkveehouder Ate Kuipers heeft de zak nodig omdat zijn mestkelders zijn beschadigd door aardbevingen. In de gigantische zak, met een afmeting van ruim 55 bij 33 meter, kan 5000 kubieke meter mest worden verzameld.

Het bijzondere aan deze oplossing is dat de zak op de grond ligt, in plaats van een kuil. "Hier hebben de aardbevingen en trillingen geen vat op", zegt hij tegen RTV Noord. De mestzak is goedkoper dan een mestsilo, die in verband met de aardbevingen extra stevig gebouwd moeten worden.

Kuipers denkt dat de zak groot genoeg is om de mest van de 150 koeien tien maanden lang op de kunnen vangen. Hij is van plan om de kosten van de mestzak, zo'n 150.000 euro, te verhalen op de NAM. "Ons hele bedrijf is total-loss verklaard door de experts en dit hoort bij de vervangende nieuwbouw", aldus Kuipers.