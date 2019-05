Spanning tussen Democraten en Trump loopt verder op

De Democraten en president Trump halen alles uit de kast in de strijd om het complete Mueller-rapport. Trump heeft vandaag gebruikgemaakt van zijn executive privilege om het rapport vertrouwelijk te houden, tot woede van de Democraten.

Die eisen al weken dat minister Barr van Justitie inzage geeft in het volledige, ongeredigeerde rapport van speciaal aanklager Mueller, die onderzoek deed naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, samenzwering van de Trump-campagne met de Russen en naar belemmering van de rechtsgang door Trump.

Grote stukken zwart

Eind maart publiceerde Barr een samenvatting van vier pagina's en vorige maand het hele rapport van 448 bladzijden, maar met grote stukken zwart gemaakt. Barr heeft twee deadlines laten verstrijken om gehoor te geven aan de eis van de Democraten, die sinds dit jaar de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden. Ook weigerde hij in het Congres te getuigen.

En waar Trump met zijn executive privilege een bijzonder machtsmiddel gebruikt, zetten de Democraten in het Huis ook een uitzonderlijk wapen in. Ze beschuldigen minister Barr van minachting van het Congres. De justitiecommissie van het Huis heeft een resolutie met die strekking vanavond aangenomen met 24 tegen 16 stemmen. Nu moet het voltallige Huis erover stemmen.

Volgens Jerry Nadler, de Democratische voorzitter van de justitiecommissie, maakt de regering zich schuldig aan "ongekende belemmering" van het Congres bij het uitvoeren van zijn controlerende taak.

Naar de rechter

Als het Huis de resolutie aanneemt, dreigt vervolging van Barr. Maar daarover moet hij als minister van Justitie in eerste instantie zelf beslissen. Als Barr besluit dat hij niet vervolgd moet worden, kunnen de Democraten naar de rechter stappen. Dat is een proces dat jaren kan vergen.

Eén keer eerder heeft het Huis uitgesproken dat een minister zich schuldig heeft gemaakt aan minachting van het Congres. Dat was in 2012, toen de Republikeinen in het Huis de dienst uitmaakten. Zij lagen overhoop met toenmalig justitieminister Eric Holder, een Democraat.

Het conflict ging over een mislukt infiltratieprogramma, waarbij Amerikaanse wapens in handen waren gekomen van Mexicaanse drugsbendes. Holder zei dat hij daar lange tijd niets van afwist, wat de Republikeinen niet geloofden.

Hoewel de minachtingsresolutie tegen Holder werd aangenomen, liep de zaak voor hem met een sisser af. Hij legde de uitspraak naast zich neer. In 2014 gelastte een rechter wel de openbaarmaking van stukken die Holder geheim wilde houden, maar dat had geen politieke gevolgen.