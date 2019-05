Hagenaar gezocht voor moorden Brunssummerheide en Scheveningse Bosjes

De politie denkt te weten wie gisteren twee mensen op de Brunssummerheide heeft gedood en denkt dat dezelfde man ook afgelopen week een vrouw ombracht in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. De dader zou de 27-jarige Thijs Hermans zijn uit Den Haag.

Volgens de politie verblijft hij regelmatig in Zuid-Limburg. Het advies is om hem niet direct te benaderen. Zijn geestelijke gesteldheid is mogelijk labiel.

Gisteren werden op de Brunssummerheide, ten noorden van Heerlen, de lichamen gevonden van een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man. Volgens een wandelaar die een van de twee vond, hadden ze steekwonden.

Afgelopen zaterdag werd in de Scheveningse bosjes het lichaam van een 56-jarige vrouw gevonden. Ook bij haar vermoedde de politie al snel een misdrijf en werd een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing opgericht om de dood te onderzoeken.