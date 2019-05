Ruilactie geslaagd, groenteboer krijgt kaartjes Ajax-Spurs

De vrouwen werkten voor een bedrijf dat nog twee kaartjes mocht weggeven, schrijft NH Nieuws. Ze besloten dat de tickets bij de groenteboer in goede handen zouden zijn. Ook zijn zoon was door het dolle heen toen hij hoorde dat hij de wedstrijd in het stadion mocht kijken.

"De kaartjes zijn op bijvoorbeeld Marktplaats zo ontzettend duur, daar ga ik niet aan beginnen", zei Kors eerder tegen NH Nieuws. Nu kan hij, in ruil voor een half jaar gratis groenten en fruit, toch in het stadion genieten van de halve finale van de Champions League.