Van Israël tot Den Bosch: deze fans zijn in Amsterdam voor #AJATOT

Twee jongens staren hoe Ajax-fans op het Rembrandtplein de boel bij elkaar schreeuwen. Ze zingen niet mee. "We're from Israël", zegt de één. Ze zijn speciaal voor de wedstrijd naar Amsterdam gekomen. Via een website hebben ze kaartjes bemachtigd voor in het stadion. Ze hebben er heel wat voor over: "I paid 1500 euros."

Maar het is het waard, Ajax is al jaren hun favoriete club. "Ajax is de Joodse club uit Nederland. We zijn naar een café geweest hier in Amsterdam en daar hingen 3 vlaggen uit Israël. That's so nice!"