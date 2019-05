Kersverse ouders Harry en Meghan maken naam zoontje bekend

Buckingham Palace heeft de naam bekendgemaakt van het zoontje van prins Harry en zijn vrouw Meghan. De baby heet Archie Harrison Mountbatten-Windsor, roepnaam Archie.

De kersverse ouders lieten vanmiddag hun zoon zien aan de wereldpers. "Hij is erg rustig en slaapt goed", zei Meghan.

Archie is de zevende in de lijn van de troonopvolging. Zijn ouders hebben ervoor gekozen om hem geen adellijke titel te geven. Als zoon van een hertog (Harry), had hij de titel graaf of heer kunnen krijgen.

Zijn tweede naam Harrison staat natuurlijk voor "zoon van Harry" en Mountbatten-Windsor is een achternaam die sommige leden van het Britse koningshuis hanteren.

Archie is een populaire naam in het Verenigd Koninkrijk. Hij stond twee jaar geleden op de 18de plaats in de namenranglijst in Engeland en Wales. Toen werden er meer dan 2800 'Archies' geboren.