Familiebedrijven investeren te weinig in hun werknemers en dit leidt tot slechtere prestaties. Zo is er minder aandacht voor promotie en doorgroeimogelijkheden. Dat blijkt uit een vandaag gepresenteerd internationaal onderzoek.

Voor het rapport 'Winnend werkgeverschap' is onderzoek gedaan naar duizenden bedrijven in 37 verschillende landen, waaronder Nederland. Het is uitgevoerd door het Erasmus Centre for Familly Business (ECFB), BDO Accountants en de Rabobank.

Familiebedrijven zijn een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Volgens het CBS zijn ze met 2,16 miljoen banen goed voor bijna een derde van alle banen in Nederland.

Het goede imago dat familiebedrijven hebben als werkgever komt niet overeen met hun handelen volgens het rapport. "Het werkgeverschap van familiebedrijven loopt achter. Ze investeren te weinig in hun werknemers", zegt hoogleraar Pursey Heugens van het ECFB.

Significant betere prestaties

Zo bieden bijna alle niet-familiebedrijven (97 procent) trainingen en opleidingen aan. Bij familiebedrijven is dit 85 procent. Verder krijgen werknemers aanzienlijk minder training over veiligheid en ook op het gebied van gezondheid, zowel fysiek als mentaal, lopen familiebedrijven flink achter.

Heugens raadt familiebedrijven aan wel in hun werknemers investeren. "Het leidt tot significant betere financiƫle prestaties." Ze zouden dan meer moet inzetten op trainingen, flexibele werktijden en de gezondheid van hun werknemers.

Verder valt op dat maar 3 procent van de familiebedrijven een beleid op het gebied van diversiteit heeft, tegenover 39 procent van niet-familiebedrijven. Ook doen ze minder voor duurzaamheid omdat ze hier minder druk voelen vanuit aandeelhouders en de maatschappij.

Werknemers van familiebedrijven hebben wel een grotere baanzekerheid; ze lopen minder risico op gedwongen ontslag. Ook houden ze minder stakingen en werkonderbrekingen.