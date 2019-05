Franse school schrijft schapen in om sluiting klas te voorkomen

Uit protest tegen het sluiten van een schoolklas heeft een Franse basisschool gisteren symbolisch vijftien schapen ingeschreven als nieuwe leerlingen.

De school in Saint-Pierre-d'Allevard in de Franse Alpen kreeg onlangs te horen dat een van de elf groepen volgend schooljaar vervalt omdat het totaalaantal leerlingen is gedaald van 266 naar 261. De directie, ouders en leerlingen hekelen die cijfermentaliteit van het ministerie van Onderwijs. Onder het motto "we zijn geen schapen" hielden ze de ludieke actie.

Ze vonden een lokale schaapsherder bereid om met zijn kudde naar het schoolplein te komen. Daar overhandigde hij de geboorteaktes van vijftien dieren aan de burgemeester, die het protest ondersteunt en de inschrijving bekrachtigde. Met de inschrijving van Shaun, Dolly en consorten zijn er weer genoeg 'leerlingen' om de klas open te houden, zeggen de actievoerders.

Een journalist van France Bleu was erbij: