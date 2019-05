Twitter schorst GeenStijl-voorman om kritische tweet over EU-verkiezingen

Nijman zei vorige week bij WNL al dat hij bang was de extra controles van Twitter tot censuur zouden leiden. "Je zet zo wel een beetje de deur open voor een kliklijn, waarbij mensen de gelegenheid aangrijpen om onwelgevallige meningen aan te geven."

Veel Twittergebruikers vinden dat de vrijheid van meningsuiting van Nijman is ingeperkt met de schorsing. Zij delen het bericht van de GeenStijl-voorman via hun eigen account. "Daardoor is mijn bericht nu uitgegroeid tot een soort stemoproep tegen de EU", zegt Nijman daar zelf over.

Hij weet niet of iemand melding heeft gemaakt van zijn bericht, of dat de tweet is opgepikt door de algoritmes van Twitter. Hij heeft bij het platform bezwaar gemaakt tegen zijn schorsing. Twitter wil dat hij het bewuste bericht verwijdert, maar Nijman is dat niet van plan. "Het is voor mij een principiële kwestie."

Vaker geblokkeerd

Het is niet de eerste keer dat het platform Nijman blokkeert. In maart werd hij voor twee weken geschorst omdat hij een link naar het manifest van de Christchurch-schutter had gedeeld. Nijman werd weer toegelaten nadat hij het bewuste bericht had verwijderd.

De GeenStijl-man laat zich op Twitter vaker kritisch uit over de Europese Unie. Nijman was ook een van de initiatiefnemers van het Oekraïne-referendum.

Twitter was niet bereikbaar voor commentaar.