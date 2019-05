Goedbetaalde baas presteert beter, tot bepaalde hoogte

Hoe meer salaris een topbestuurder krijgt, hoe beter hij presteert. Dat zeggen onderzoekers van het CBS en Rijksuniversiteit Groningen. Ze namen de salarissen van bestuursvoorzitters bij zo'n 450 industriƫle bedrijven onder de loep en keken of er een verband is tussen salaris en prestaties.

Er zit wel een duidelijke grens aan. Bij salarissen boven de 600.000 euro per jaar vallen de prestaties terug. "De bomen groeien niet tot in de hemel, daar zit een aftopping in", zegt Harry Garretsen van de Rijksuniversiteit Groningen in het NOS Radio 1 Journaal. Hij wil het onderzoek graag verbreden naar andere sectoren. In het onderzoek zijn banken bijvoorbeeld niet meegenomen.

Onderzoekers keken naar allerlei gegevens om te zien hoe topbestuurders het doet bij bedrijven, bijvoorbeeld naar gegevens over de export, innovatie en de productie. "Er is een verband tussen salaris en managementkwaliteit", zegt Garretsen, "Er moet meer onderzoek komen naar hoe dat precies komt, maar er is een verband."

Voetbaltrainers

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat bestuurders niet te lang moeten aanblijven. Na verloop van tijd vallen de prestaties terug. "Het lijkt wat dat betreft op voetbaltrainers. Het is niet zo dat als je er al langer zit je het steeds beter doet. Na een jaar of zes, zeven vlakken de managementprestaties af."