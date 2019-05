Wekdienst 8/5: Ajax maakt zich op voor topduel en marine voor een dag vrouwelijk

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Ajax speelt vanavond in de halve finale van de Champions League. De Amsterdammers hopen ten koste van Tottenham Hotspur voor het eerst sinds 1996 de finale van de Champions League te bereiken. De wedstrijd is live te volgen via het liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.

De Koninklijke Marine vaart voor één dag met alleen maar vrouwen de haven uit. Ruim 200 vrouwen in de leeftijd van 15 tot en met 28 jaar hebben zich opgegeven voor de Meidenvaardag.

Vandaag wordt het Nederlandse paviljoen in Venetië Biënnale geopend. De Nederlandse inzending van dit prestigieuze tweejaarlijkse kunstevenement bestaat uit werken van twee kunstenaars: Iris Kensmil en Remy Jungerman.

Wat heb je gemist?

Ruim 1 op de 5 afgestudeerde studenten heeft moeite met het afbetalen van de studieschuld, blijkt uit onderzoek van de NOS. Dat is net zoveel als 4 jaar geleden. De oud-studenten kunnen niet betalen, willen het niet of weten niet dat ze moeten betalen. Zo'n 20.000 oud-studenten zijn 'zoek' volgens de Dienst Uitvoering Onderwijs. Van die groep zijn geen gegevens bekend, bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland wonen. Bij hen staat nog een bedrag open van ruim 76 miljoen euro.

Ander nieuws uit de nacht:

Pompeo brengt onverwacht flitsbezoek aan Irak: het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken komt een paar dagen na de aankondiging dat de VS oorlogsschepen naar het Midden-Oosten stuurt.

12.500 euro beloning voor gouden tip aanslag Tiel: twee of drie mannen gooiden in de nacht van 6 op 7 februari brandbommen in de woning van de ambtenaar. Hij wist met zijn gezin het brandende huis te ontvluchtten via het balkon van de buren.

Strafrechtelijk onderzoek naar coupplegers Venezuela: de zes oppositieleden die vorige week betrokken waren bij de coup worden onder meer verdacht van landverraad.

En dan nog dit:

Het Nationale Museum van Brazilië dat vorig jaar afbrandde, heeft 200 stukken uit zijn Egyptische collectie teruggevonden. Het gaat om beelden, vazen en amuletten die in een kist zaten van een mummie, die rond 750 voor Christus werd begraven.

De museumdirecteur hoopt dat er nog meer wordt teruggevonden. "We zijn nog steeds aan het graven in het museum. Misschien dat we nog wel meer dan de nu 200 gevonden stukken aantreffen."