Spelers Tottenham wakker geschud door vuurwerk

Ajax-fans hebben vanochtend rond 05.00 voetballers van Tottenham Hotspur uit hun slaap gehaald. Dat deden ze door vuurwerk af te steken bij het hotel in Amsterdam-Zuid, waar Tottenham overnacht. De Engelse ploeg speelt vanavond tegen Ajax om een plaats in de finale van de Champions League.

De Ajax-fans hebben een video op Twitter gezet waarop te zien is dat op een parkeerplaats vuurwerk wordt afgestoken. "De spelers van Tottenham zijn vannacht flink wakker geschud door Vuurwerk bij het VD Valk Hotel!", staat erboven.

Vorige maand deden Ajax-supporters hetzelfde toen Juventus de tegenstander in de kwartfinale was. Ook Juventus sliep in dit Van der Valk-hotel. In februari werden spelers van Real Madrid voor de uitwedstrijd tegen Ajax 's nachts in een ander hotel door vuurwerk gewekt.