Afgebrand museum Brazilië vindt deel Egyptische collectie terug

Het Nationale Museum van Brazilië dat vorig jaar afbrandde, heeft 200 stukken uit zijn Egyptische collectie teruggevonden. Het gaat om beelden, vazen en amuletten die in een kist zaten van een mummie, die rond 750 voor Christus werd begraven.

"We hadden de grootste Egyptische verzameling van Latijns-Amerika met ruim 700 voorwerpen", zei een archeoloog van het museum op een persconferentie. "We zijn nog steeds aan het graven in het museum. Misschien dat we nog wel meer dan de nu 200 gevonden stukken aantreffen."

De directeur zei dat de regering van president Bolsonaro nodig is om het museum weer op te bouwen, omdat het geld voor de herstelwerkzaamheden bijna op is. "Ik kan vertellen dat het gebrek aan contact met de overheid ons heeft belemmerd. Zonder het ministerie van Onderwijs kunnen wij het Nationale Museum niet herbouwen. Ik kan de gevonden voorwerpen moeilijk op de grond leggen", zei hij.

Verloren

Door de brand in het museum in Rio Janerio ging op 3 september vorig jaar het oudste wetenschappelijke instituut van Brazilië zo goed als verloren.

Bekijk hier de beelden van de brand: