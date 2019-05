Pompeo brengt onverwacht flitsbezoek aan Irak

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft een onverwacht bezoek gebracht aan Irak. Hij besprak er met de Iraakse premier Adel Abdul-Mahdi zijn zorgen over Iran.

Het bezoek komt een paar dagen na de aankondiging dat de VS oorlogsschepen stuurt naar het Midden-Oosten. De nationale veiligheidsadviseur John Bolton noemde het een waarschuwing aan het adres van Iran.

Opgelopen spanningen

De spanning tussen Iran en de VS is de afgelopen tijd opgelopen. President Trump heeft opnieuw oliesancties tegen Iran ingevoerd en de Iraanse Revolutionaire Garde als terroristische organisatie bestempeld.

Volgens de Verenigde Staten gaat er dreiging uit van Iran. De Amerikaanse regering is echter vaag over wat die dreiging concreet inhoudt. Ook na afloop van zijn bezoek aan Irak zei Pompeo niet meer dan dat er plannen zouden zijn voor aanvallen. "We doen alles om ze te voorkomen. Meer dan dat kan ik er niet over zeggen."

Amerikanen in Irak beschermen

Pompeo zei verder dat hij de premier heeft gezegd dat het belangrijk is dat Iraakse autoriteiten Amerikanen in Irak beschermen. Volgens hem heeft een Iraanse aanval op Amerikanen in Irak ook gevolgen voor de Iraakse regering.

Irak heeft nauwe banden met de Verenigde Staten. In het land zijn meer dan 5000 Amerikaanse militairen gestationeerd.

Duitsland gepasseerd

Pompeo zou eigenlijk naar Duitsland gaan. Dat bezoek aan zijn collega-minister Maas en bondskanselier Merkel werd een paar uur voor de geplande aankomst afgezegd. Journalisten die met Pompeo in het vliegtuig meereisden kregen pas in de lucht te horen dat ze naar Bagdad gingen.

Uit veiligheidsoverwegingen mochten ze daar pas over berichten op het moment dat het bezoek was afgerond en ze weer in het vliegtuig zaten.