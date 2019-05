Strafrechtelijk onderzoek naar coupplegers Venezuela

Het hooggerechtshof van Venezuela heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar zes oppositieleden die betrokken waren bij de mislukte coup van vorige week. Ze worden onder meer verdacht van landverraad. Het hof staat aan de kant van de regering van president Maduro.

Het Openbaar Ministerie en de door Maduro aangestelde Grondwetgevende Vergadering bepalen nu wat er verder gaat gebeuren. In het Venezolaanse parlement, waar de oppositie de meerderheid heeft, is het besluit van het hooggerechtshof veroordeeld.

Oppositieleider Juan Guaidó, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president, probeerde vorige week Maduro uit het zadel te krijgen door militairen op te roepen zich bij hem aan te sluiten. De couppoging mislukte, omdat het grootste deel van het leger aan de kant van de zittende president bleef staan.

Het hooggerechtshof stelt geen onderzoek in naar Guaidó en de andere belangrijke oppositieleider Leopoldo López, die vorige week werd bevrijd uit zijn huisarrest. López zocht na de mislukte coup zijn toevlucht in de Spaanse ambassade in Caracas. Het onderzoek richt zich op mensen die hun plannen steunden. Het is niet duidelijk waarom er geen onderzoek is gestart naar Guaidó en López.

Economische sancties

De Amerikaanse vice-president Pence heeft laten weten dat de economische sancties tegen een voormalig generaal worden opgeheven. De man zat in het kamp van Maduro, maar liep over naar de oppositie. Pence hoopt dat door het opheffen van de sancties meer hooggeplaatste militairen dat voorbeeld zullen volgen.