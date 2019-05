Jeugdinstelling Oosterhout per direct dicht na opnieuw ‘zorgwekkende signalen’

Jeugdzorginstelling Lievenshove in Oosterhout is per direct gesloten omdat er "zorgwekkende signalen" zijn over de kwaliteit van de zorg. Dat schrijft de wethouder van Breda die verantwoordelijk is voor de jeugd in een brief aan de gemeenteraad.

Afgelopen zomer bleek al dat er veel mis is bij de instelling. Hoewel het terrein 24 uur per dag bewaakt werd, lukte het dealers drugs te verkopen aan de kwetsbare jongeren van de instelling. Ook waren er geweldsincidenten. De instelling zou daarom in december al sluiten, maar bleef toch open zodat er meer tijd was om een nieuwe plek te vinden voor de jongeren.

Tekortkomingen

De laatste weken ontstonden opnieuw problemen, schrijft Omroep Brabant. Na signalen van de ouders stelde de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek in. De conclusie was dat de veiligheid en kwaliteit van de Lievenshove tekortschiet en dus moet de instelling nu sluiten.

De laatste vijftien jongeren die nog in de instelling zaten, zijn versneld overgeplaatst. "Na een roerige periode sluit Lievenshove na 75 jaar jeugdwerk haar deuren nu definitief", aldus het bestuur van de instelling.