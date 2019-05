Geen doorstart voor drukkerij Roto Smeets Deventer en Weert

Drukkerij Roto Smeets sluit definitief de deuren in Deventer en Weert. De curator van het bedrijf heeft het personeel laten weten dat er definitief geen doorstart komt voor de twee vestigingen na het faillissement van vorige maand.

Het moederbedrijf van Roto Smeets vroeg faillissement aan voor in totaal drie drukkerijen. Bij de vestigingen in Deventer, Doetinchem en Weert werken in totaal zo'n 800 mensen. Onder meer de Donald Duck, Libelle en Voetbal International worden gedrukt door het bedrijf.

De vestiging in Doetinchem maakt wel een doorstart, werd eerder al bekend. Bij dat bedrijf blijven maximaal 180 mensen aan het werk. Sanoma, de uitgever van Donald Duck en Libelle, zei al meteen dat de bladen gewoon blijven verschijnen.

Volgens RTV Oost werkten de 380 medewerkers van Roto Smeets in Deventer de afgelopen weken gewoon door, in afwachting van een doorstart.